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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах провели чемпионат города по баскетболу

Открытый чемпионат города Сумы по баскетболу состоялся с 18 по 24 мая в спортивном комплексе СумГПУ имени А. С. Макаренко.

Участие в соревнованиях приняли 16 команд.

Победителями и призерами соревнований среди команд юношей 2004 года рождения и младше в группах стали:

I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы)

II место - «Партизан» (г. Путивль)

III место - «Медколедж» (г. Сумы)

IV место - «Слобожане» (Харьковская обл.).

Среди команд юношей 2007 года рождения и младше:

I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы)

II место - «Партизан» (г. Путивль)

III место - «Слобожане» (Харьковская обл.)

IV место - «Житомир».

Среди женских команд:

I место - «СумГПУ - КДЮСШ № 1» (город Сумы)

II место - Черниговская область;

III место - «Багира» (Харьковская обл.)

IV место - Черкассы.

Среди команд девушек 2005 года рождения и младше:

I место - «КДЮСШ № 1» (г. Сумы)

II место - Глухов;

III место - «Медколедж» (г. Сумы)

IV место - «Машколедж» (г. Сумы).

Спорт Баскетбол
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