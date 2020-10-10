В Сумах провели чемпионат города по баскетболу Открытый чемпионат города Сумы по баскетболу состоялся с 18 по 24 мая в спортивном комплексе СумГПУ имени А. С. Макаренко.

Участие в соревнованиях приняли 16 команд. Победителями и призерами соревнований среди команд юношей 2004 года рождения и младше в группах стали: I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы) II место - «Партизан» (г. Путивль) III место - «Медколедж» (г. Сумы) IV место - «Слобожане» (Харьковская обл.). Среди команд юношей 2007 года рождения и младше: I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы) II место - «Партизан» (г. Путивль) III место - «Слобожане» (Харьковская обл.) IV место - «Житомир». Среди женских команд: I место - «СумГПУ - КДЮСШ № 1» (город Сумы) II место - Черниговская область; III место - «Багира» (Харьковская обл.) IV место - Черкассы. Среди команд девушек 2005 года рождения и младше: I место - «КДЮСШ № 1» (г. Сумы) II место - Глухов; III место - «Медколедж» (г. Сумы) IV место - «Машколедж» (г. Сумы).