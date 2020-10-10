В Сумах провели чемпионат города по баскетболу

Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Победителями и призерами соревнований среди команд юношей 2004 года рождения и младше в группах стали:
I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы)
II место - «Партизан» (г. Путивль)
III место - «Медколедж» (г. Сумы)
IV место - «Слобожане» (Харьковская обл.).
Среди команд юношей 2007 года рождения и младше:
I место - «КДЮСШ №1» (г. Сумы)
II место - «Партизан» (г. Путивль)
III место - «Слобожане» (Харьковская обл.)
IV место - «Житомир».
Среди женских команд:
I место - «СумГПУ - КДЮСШ № 1» (город Сумы)
II место - Черниговская область;
III место - «Багира» (Харьковская обл.)
IV место - Черкассы.
Среди команд девушек 2005 года рождения и младше:
I место - «КДЮСШ № 1» (г. Сумы)
II место - Глухов;
III место - «Медколедж» (г. Сумы)
IV место - «Машколедж» (г. Сумы).
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