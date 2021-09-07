Качество воды в Сумке стабильно неудовлетворительно 20 сентября специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области отобрали 6 проб поверхностных вод из рек Сумка и Стрелка и Косовщинского водохранилища.

Сегодня инспекция получила полные результаты измерения показателей состава и свойств вод. Сравнив результаты исследований по предельно концентрациями (далее - ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения, можно сделать вывод, что наилучшее качество воды р. Сумка имеет в пределах с. Степановка Сумского района. Там проба отбиралась непосредственно с моста, а результаты анализа показали лишь трехкратное превышение уровня биологического потребления кислорода (далее - БПК5).

Далее Сумка протекает через Косовщинское водохранилище, в котором кроме превышения БПК5 в 4,2 раза, выявлено и несколько повышенный уровень химического потребления кислорода (далее - ХПК) и содержания взвешенных веществ - в 4 раза.

Похожий состав и свойства имеет р. Сумка и на выходе из «сумского моря»: 4-кратное превышение концентрации взвешенных веществ и БПК5, а также незначительное отклонение от нормы по ХПК.

Ближе к центру Сум наблюдается ухудшение качества воды: к БПК5, ХПК и взвешенным веществам добавляются еще и нитриты, которые в районе улиц Герцена и Луговой обнаружено в 3,6 раза больше ПДК, а уровень растворенного кислорода наоборот в 1,7 раза ниже допустимого минимума.

Кроме того, к ухудшению качества воды в Сумке приводит впадения в нее р. Стрелки. В пробе, отобранной с моста в районе Центрального рынка, обнаружено превышение содержания нитритов более чем в 8 раз.

Дальше к р. Псел Сумка несет свои воды с 3-кратным превышением содержания взвешенных веществ и железа, 8-кратным превышением концентрации нитритов, завышенным уровнем химического и биологического потребления кислорода и недостаточной насыщенностью растворенным кислородом.

Следует отметить, что Инспекция ежеквартально делает отбор проб поверхностных вод из малых рек г. Сумы, и каждый раз результаты лабораторных исследований неутешительны. Такое качество воды обусловлено засорением, захламленностью, распашкой и искусственным изменением прибрежных полос, а также не исключено и попадание в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.