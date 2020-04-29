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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырская больница получила новую компьютерную технику

Коммунальное некоммерческое предприятие Ахтырского городского совета «Ахтырская ЦРБ» приобрело и уже получило 33 новых компьютера и 20 принтеров для организации рабочего места врачей, лаборантов и других медработников учреждения.

НСЗУ, как заказчик услуг, платит учреждению за каждого пролеченного в стационаре пациента и за каждую выполненную процедуру, которая входит в перечень приоритетных. Оплата происходит при наличии в центральной базе данных eHealth соответствующего направления и отсутствии ошибок в представленных больницами соответствующих отчетов (медицинских записей). Больница должна вносить необходимую информацию в свою медицинскую информационную систему (МИС) в режиме реального времени.

Поэтому компьютеризация и цифровизация - необходимый шаг, от которого зависит финансирование больниц. Если компьютеры, сеть и система работают неисправно, или техники не хватает, то в больнице не будет возможности обмениваться информацией с НСЗУ. Заведение не сможет получить средства, сообщает Ахтырский горсовет.

Общество Ахтырская ЦРБ Здравоохранение
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