Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:11273

Сброс в Псел в Сумах: исследования показали превышение концентрации железа в 206 раз

В реку Псел, в Сумах, пошла концентрированная ржавчина. Такие результаты проб воды 31 мая получила Государственная экологическая инспекция.

Их отобрали после того, как в социальных сетях появилось видео сброса в Псел в районе торгового центра «Мануфактура» воды коричневого цвета, пишет Суспільне.

Поток в реку Псел 26 мая сняла на телефон сумчанка Валентина Приходько. Также в тот же день видео сделала пресс-секретарь Госэкоинспекции Натальи Новак, когда работники лаборатории инспекции приехали на место взять пробы воды.

31 мая в том месте велись строительные работы: расширяют торговый центр «Мануфактура», рассказал его директор Владимир Лободин. Это и стало причиной сброса грязной воды.

«Начинаем подготовительные работы к строительству второй очереди ТРЦ «Мануфактура», и в соответствии с условиями сумского «Водоканала» у нас есть необходимость выноса инженерных сетей с территории площадки. Сейчас подрядчик, как вы видите, выполняет эти работы - во время технологического процесса был порыв: повреждена магистральная трубопроводная труба «Водоканала», что привело к утечке чистой водопроводной трубы в ливневую канализацию ТРЦ «Мануфактура» и через трубы, через очистные сооружения, пошел поток в р. Псел», - говорит он.

По его словам, водоканал перекрыл им в день аварии воду через 45 минут, и 29 мая аварию ликвидировали. Что попало в Псел, 31 мая рассказали в Госэкоинспекции.

«Вода, которая была отобрана та непосредственно со сброса, имеет значительные превышения содержания железа по сравнению с предельно допустимыми концентрациями для водоемов рыбохозяйственного назначения. Если сравнивать, то там превышение в 206 раз содержания железа. Также там обнаружено почти семикратное превышение взвешенных веществ. То есть, это микрочастицы той же ржавчины», - говорит пресс-секретарь Госэкоинспекции Сумщины Наталья Новак.

Выше и ниже по течению в районе сброса такой воды опасных веществ не обнаружили.

- К счастью, ни окружающей среде, ни здоровью или жизни людей в этой ситуации не угрожает».

- То есть, никаких штрафных санкций, ничего не предвидится?

- Нет, это была аварийная ситуация и такого, чтобы она крайне негативно повлияла. Это просто ржавчина, - сказала Новак.

Общество Загрязнение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)
27.05.2021 13:14

Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)

Пользователь Ютуба выложил видео загрязнения Псла нечистотами....

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум
26.05.2021 17:00

Госэкоинспекция проверяет факт загрязнения р. Псел в центре Сум

Сегодня, 26 мая, в ходе мониторинга социальных сетей Госэкоинспекции стало известно о сбросе воды коричневого цвета в р. Псел в...

Экоинспекция проверила информацию о возможном загрязнении Псла в районе Барановки
26.05.2020 17:12

Экоинспекция проверила информацию о возможном загрязнении Псла в районе Барановки

25 мая, при осуществлении информационного мониторинга, Государственная экологическая инспекция в Сумской области обнаружила сообщение пользователя сети Фейсбук, который разместил видео...

21.04.2020 22:08

Госэкоинспекция получила результаты анализа проб воды, отобранных из Псла в Сумах

Инспекцией установлено несоответствие качества воды в р. Псел по отдельным показателям, по меньшей мере, на отрезке от Харьковского моста до...

Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая
08.04.2020 13:59

Сумской водоканал считает, что вода в Псле чистая

Специалисты КП «Горводоканал» не выявили превышений предельно допустимых концентраций сброса в водоприемники в результате проведения лабораторных исследований воды р. Псел....

Новости

На Сумщине 76 910 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 09:15
На Сумщине 76 867 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 09:29
Сумской «Горводоканал» планирует на 23% повысить тариф в 2022 году
Сегодня 20:39
Сброс в Псел в Сумах: исследования показали превышение концентрации железа в 206 раз
Сегодня 20:11
В центре Сум стало плохо пьяной мамочке с ребенком: помогли патрульные (видео)
Сегодня 18:32
В Кролевце в ДТП пострадал подросток на мопеде
Сегодня 18:27
Роменчанин оформил на свою знакомую кредитов на 20 тыс. грн
Сегодня 17:50
Конотопский борец выиграл «бронзу» чемпионата Европы
Сегодня 17:42
У Сумах презентували видання «Відродження, збереження та розвиток писанкарства на Сумщині»
Сегодня 17:35
У сумчанина полиция изъяла обрез ружья и холодное оружие
Сегодня 17:28
На Сумщине будут судить мужчину, который зарезал мать, а затем ударил молотком отца
Сегодня 17:04
Полиция информирует о начале специальных учений на Сумщине
Сегодня 16:55
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Правоохранители атакуют сумские предприятия
Сегодня 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
Сегодня 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
Сегодня 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
Сегодня 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
Сегодня 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
Вчера 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
У Сумах поставили виставу про те, що буде з нами після життя
27.05.2021 12:17
Как покупать домашний текстиль в интернете: советы по выбору
26.05.2021 20:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.