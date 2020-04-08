Сброс в Псел в Сумах: исследования показали превышение концентрации железа в 206 раз В реку Псел, в Сумах, пошла концентрированная ржавчина. Такие результаты проб воды 31 мая получила Государственная экологическая инспекция.

Их отобрали после того, как в социальных сетях появилось видео сброса в Псел в районе торгового центра «Мануфактура» воды коричневого цвета, пишет Суспільне.

Поток в реку Псел 26 мая сняла на телефон сумчанка Валентина Приходько. Также в тот же день видео сделала пресс-секретарь Госэкоинспекции Натальи Новак, когда работники лаборатории инспекции приехали на место взять пробы воды.

31 мая в том месте велись строительные работы: расширяют торговый центр «Мануфактура», рассказал его директор Владимир Лободин. Это и стало причиной сброса грязной воды.

«Начинаем подготовительные работы к строительству второй очереди ТРЦ «Мануфактура», и в соответствии с условиями сумского «Водоканала» у нас есть необходимость выноса инженерных сетей с территории площадки. Сейчас подрядчик, как вы видите, выполняет эти работы - во время технологического процесса был порыв: повреждена магистральная трубопроводная труба «Водоканала», что привело к утечке чистой водопроводной трубы в ливневую канализацию ТРЦ «Мануфактура» и через трубы, через очистные сооружения, пошел поток в р. Псел», - говорит он.

По его словам, водоканал перекрыл им в день аварии воду через 45 минут, и 29 мая аварию ликвидировали. Что попало в Псел, 31 мая рассказали в Госэкоинспекции.

«Вода, которая была отобрана та непосредственно со сброса, имеет значительные превышения содержания железа по сравнению с предельно допустимыми концентрациями для водоемов рыбохозяйственного назначения. Если сравнивать, то там превышение в 206 раз содержания железа. Также там обнаружено почти семикратное превышение взвешенных веществ. То есть, это микрочастицы той же ржавчины», - говорит пресс-секретарь Госэкоинспекции Сумщины Наталья Новак.

Выше и ниже по течению в районе сброса такой воды опасных веществ не обнаружили.

- К счастью, ни окружающей среде, ни здоровью или жизни людей в этой ситуации не угрожает».

- То есть, никаких штрафных санкций, ничего не предвидится?

- Нет, это была аварийная ситуация и такого, чтобы она крайне негативно повлияла. Это просто ржавчина, - сказала Новак.