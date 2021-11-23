Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:38471

Госэкоинспекция проверила наибольших загрязнителей водных объектов Сумщины

По поручению Премьер-министра Украины и Госэкоинспекции Украины в течение сентября-декабря 2021 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществляла внеплановые проверки 19 субъектов хозяйствования, которые вошли в перечень загрязнителей поверхностных водных объектов.

Сюда же попали и предприятия, отнесенные к ТОП-100 крупнейших загрязнителей водных ресурсов Украины по объемам сбросов загрязненных сточных вод за 2019 год: КП «Горводоканал» Сумского городского совета, ПАО «Сумыхимпром» и КП ВУВКХ г. Шостка.

В ходе мер государственного контроля экоинспекторы проверяли все аспекты водопользования и водоотвода предприятий и, как результат, определили наиболее характерное нарушение – сброс обратных вод с превышением установленных нормативов ГДС. Установлено, что большинство субъектов хозяйствования в той или иной степени допускает загрязнение поверхностных водных объектов Сумщины такими специфическими показателями как: азот аммонийный, фосфаты, нитриты, хлориды, взвешенные вещества и т.д.

По результатам выявленных нарушений на должностных лиц предприятий составлено 16 протоколов об административных правонарушениях и открыто 1 уголовное производство.

Кроме того, по состоянию на 10 января 2022 года по выявленным и подтвержденным фактам нарушения законодательства в части охраны и рационального использования водных ресурсов рассчитано и предъявлено 13 претензий на общую сумму 1 701 124 грн:

- за самопроизвольное водопользование в рамках указанных проверок начислено 5 174 грн.;

- за загрязнение земельных ресурсов – 4 476 грн.;

- за загрязнение поверхностных вод – 1 691 474 грн.

Обо всех выявленных нарушениях, в частности, о неудовлетворительном состоянии очистных сооружений, инспекция сообщила органам местного самоуправления. Основным требованием является финансирование и проведение работ по текущему или капитальному ремонту систем водоотвода за счет их включения в местные программы экономического и социального развития на 2022 и последующие годы. Осознавая важность данного вопроса, некоторые органы местного самоуправления (Ямпольский, Краснопольский, Хотинский поселковые советы, Середино-Будский, Тростянецкий, Лебединский городские советы) уже проинформировали инспекцию о запланированных и фактически реализованных мероприятиях по улучшению работы канализационных систем населенных пунктов, ремонту и ремонту.

Право Госэкоинспекция Загрязнение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине коммунальщики нанесли окружающей среде миллионный ущерб
29.12.2021 19:46

На Сумщине коммунальщики нанесли окружающей среде миллионный ущерб

Государственная экологическая инспекция в Сумской области в течение ноября 2021 года провела 2 проверки коммунального предприятия производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства...

На Сумщине экоинспекция оштрафовала АЗС на 170 тысяч гривен
24.12.2021 14:25

На Сумщине экоинспекция оштрафовала АЗС на 170 тысяч гривен

На основании письма Управления стратегических расследований в Сумской области ДСР Национальной полиции Украины, в период с 8 по 13 декабря...

На Сумщине будут судить мужчину, который препятствовал работнику Госэкоинспекции и порезал колеса служебного авто
08.12.2021 16:19

На Сумщине будут судить мужчину, который препятствовал работнику Госэкоинспекции и порезал колеса служебного авто

Бурынским отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего мужчины, который, грубо нарушая общественный...

Сумская река побила собственный антирекорд по содержанию нитритов
24.11.2021 15:52

Сумская река побила собственный антирекорд по содержанию нитритов

Отдел инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Сумской области отобрал и проанализировал пробы поверхностных вод из рек Сумка, Стрелка и Косовщинского...

В Белополье самовольно добыли ископаемых на 2 миллиона гривен
23.11.2021 11:16

В Белополье самовольно добыли ископаемых на 2 миллиона гривен

Государственная экологическая инспекция в Сумской области провела внеплановую проверку Белопольского городского совета и его исполнительных органов на предмет выполнения делегированных...

Новости

На Сумщине за воскресенье 102 новых случая COVID-19
Сегодня 08:50
У Сумському Національному театрі ім. Щепкіна – нові концертні прем’єри
Сегодня 17:56
У краєзнавчому музеї відкрили виставку до дня заснування Сумщини
Сегодня 17:30
В Сумах за выходные произошло 19 ДТП
Сегодня 17:08
На Сумщине спасатели помогли медработникам попасть к больной и транспортировать ее в больницу
Сегодня 16:57
На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского
Сегодня 16:51
В Сумах прогнозируют похолодание
Сегодня 16:15
В Конотопе полицейские поймали автоугонщика из Ровно
Сегодня 16:12
На Сумщине меньше половины жителей вакцинировалось против COVID-19
Сегодня 15:45
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке
Сегодня 15:43
Госэкоинспекция проверила наибольших загрязнителей водных объектов Сумщины
Сегодня 15:38
В Сумах сбили женщину на переходе (видео)
Сегодня 15:21
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
Сегодня 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
Сегодня 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
Вчера 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.