Госэкоинспекция проверила наибольших загрязнителей водных объектов Сумщины По поручению Премьер-министра Украины и Госэкоинспекции Украины в течение сентября-декабря 2021 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществляла внеплановые проверки 19 субъектов хозяйствования, которые вошли в перечень загрязнителей поверхностных водных объектов.

Сюда же попали и предприятия, отнесенные к ТОП-100 крупнейших загрязнителей водных ресурсов Украины по объемам сбросов загрязненных сточных вод за 2019 год: КП «Горводоканал» Сумского городского совета, ПАО «Сумыхимпром» и КП ВУВКХ г. Шостка.

В ходе мер государственного контроля экоинспекторы проверяли все аспекты водопользования и водоотвода предприятий и, как результат, определили наиболее характерное нарушение – сброс обратных вод с превышением установленных нормативов ГДС. Установлено, что большинство субъектов хозяйствования в той или иной степени допускает загрязнение поверхностных водных объектов Сумщины такими специфическими показателями как: азот аммонийный, фосфаты, нитриты, хлориды, взвешенные вещества и т.д.

По результатам выявленных нарушений на должностных лиц предприятий составлено 16 протоколов об административных правонарушениях и открыто 1 уголовное производство.

Кроме того, по состоянию на 10 января 2022 года по выявленным и подтвержденным фактам нарушения законодательства в части охраны и рационального использования водных ресурсов рассчитано и предъявлено 13 претензий на общую сумму 1 701 124 грн:

- за самопроизвольное водопользование в рамках указанных проверок начислено 5 174 грн.;

- за загрязнение земельных ресурсов – 4 476 грн.;

- за загрязнение поверхностных вод – 1 691 474 грн.

Обо всех выявленных нарушениях, в частности, о неудовлетворительном состоянии очистных сооружений, инспекция сообщила органам местного самоуправления. Основным требованием является финансирование и проведение работ по текущему или капитальному ремонту систем водоотвода за счет их включения в местные программы экономического и социального развития на 2022 и последующие годы. Осознавая важность данного вопроса, некоторые органы местного самоуправления (Ямпольский, Краснопольский, Хотинский поселковые советы, Середино-Будский, Тростянецкий, Лебединский городские советы) уже проинформировали инспекцию о запланированных и фактически реализованных мероприятиях по улучшению работы канализационных систем населенных пунктов, ремонту и ремонту.