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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:54251

В Сумском облсовете новая коалиция

Сегодня, 26 мая, проходит заседание Сумского облсовета.

Судя по первым решениям сессии в областном парламенте намечается новая коалиция: «Слуга народа» + «ОПЗЖ» + «Европейская солидарность».

Об этом говорят кадровые вопросы. Которые вынесли в начало повестки дня: отмена ликвидации управления имуществом, которое возглавляет депутат от «ЕС» Дмитрий Нагорный, назначение главой бюджетной комиссии Олега Медуницы и выдвижение кандидатом в заместители главы облсовета Валерия Исмаилова. Оба также депутаты от «Европейской солидарности».

Сейчас идет подготовка к тайному голосованию за заместителя главы Сумского облсовета.

Из предыдущей коалиции выпал «Наш край», члена которой Евгения Южакова сняли с должности главы бюджетной комиссии.

Политика Сумской облсовет
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