Сумской облсовет решил обождать с выражением недоверия губернатору

Одним из вопросов, который планировали рассматривать депутаты, был «О выражении недоверия главе Сумской ОГА Хоме В.В.».
После выступления самого губернатора, который подключил к обсуждению АТОшников, и пугал депутатов российскими войсками у границ, инициатор вынесения рассмотрения вопроса первый заместитель главы фракции «ОПЗЖ» Николай Войтенко предложил перенести рассмотрение на следующую сессию, когда Василий Хома должен будет отчитаться перед депутатами.
Депутаты согласились…
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