Сумской облсовет решил обождать с выражением недоверия губернатору Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходила сессия сумского областного совета.

Одним из вопросов, который планировали рассматривать депутаты, был «О выражении недоверия главе Сумской ОГА Хоме В.В.».

После выступления самого губернатора, который подключил к обсуждению АТОшников, и пугал депутатов российскими войсками у границ, инициатор вынесения рассмотрения вопроса первый заместитель главы фракции «ОПЗЖ» Николай Войтенко предложил перенести рассмотрение на следующую сессию, когда Василий Хома должен будет отчитаться перед депутатами.

Депутаты согласились…