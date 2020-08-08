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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40216

Экс-регионал усидел в кресле первого замглавы Сумского облсовета

Сегодня, 28 апреля, проходит сессия Сумского облсовета.

Первым проектом решения, который рассматривали депутаты – о досрочном прекращении полномочий и увольнении первого заместителя главы Сумского областного совета Александра Стрельченко.

После тайного голосования, оказалось, что за увольнение проголосовали 32 депутат, 1 был против и 1 воздержался. Для принятия решения нужно 33.

После этого депутат от «Батькивщины» Екатерина Приходько заявила, что ошибочно проголосовала «против». Депутаты попросили вернуться к рассмотрению этого вопроса повторно. Однако глава областного совета Виктор Федорченко объявил перерыв.

Политика Александр Стрельченко Сумской облсовет
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Цитата

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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