Экс-регионал усидел в кресле первого замглавы Сумского облсовета

Первым проектом решения, который рассматривали депутаты – о досрочном прекращении полномочий и увольнении первого заместителя главы Сумского областного совета Александра Стрельченко.
После тайного голосования, оказалось, что за увольнение проголосовали 32 депутат, 1 был против и 1 воздержался. Для принятия решения нужно 33.
После этого депутат от «Батькивщины» Екатерина Приходько заявила, что ошибочно проголосовала «против». Депутаты попросили вернуться к рассмотрению этого вопроса повторно. Однако глава областного совета Виктор Федорченко объявил перерыв.
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