Губернатор Сумщины пугает депутатов облсовета российскими войсками Глава Сумской ОГА Василий Хома во время сессии Сумского облсовета заявил, что Россия перегруппирует войска у границы.

По его словам, информация об отводе российских войск от границы Украины не соответствует действительности.

«РФ играет мускулами, сосредоточив у границы Украины большое количество войск, проводя маневры. Это такой способ показать, что мы – Россия - будем вас скоро захватывать. По неофициальным данным, на границе сосредоточено больше 120 тыс. военных, которые ведут учения, перегруппируются. Что касается последней информации об отводе войск, информация не соответствует действительности. Идет перегруппировка. Вывод техники, вышедшей из строя и поставка другой техники, готовой к определенным действиям», — заявил чиновник.

Также он заявил, что проект решения о выражении ему недоверия, является не чем иным как раскачиванием ситуации во время опасности, которая нависла над Украиной.