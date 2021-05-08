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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00175

По дороге с Сумщины в Херсон пропали двое подростков

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавших подростков.

В воскресенье, 23 мая, 16-летний Ярослав Дзюба и его 15-летняя подруга Алина Ляшко поехали поездом из поселка Воронеж домой к девушке, в село Большая Александровка Херсонской области. Подростки должны были быть на Херсонщине после обеда 24 мая, однако там детей никто не видел, и место их пребывания остается неизвестным. Мобильных телефонов парень и девушка не имеют.

Об их исчезновении в полицию Шостки сообщила мама Ярослава, которой позвонили из Херсона родители Алины. Последние рассказали, что дети у них так и не появились.

На розыск без вести пропавших подростков ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографиями парня и девушки разослано во все отделы и отделения полиции Украины.

На вид Ярославу 17 лет, ростом 175-178 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и темные глаза.

Был одет зеленый спортивную кофту с надписью на груди и черные спортивные штаны. Обут в темно-синие кроссовки.

Алине на вид 16-17 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Имеет длинные окрашенные светло-рыжие волосы и светлые глаза.

Девушка была одета в черную футболку, красную кофту и серые джинсы. Обута в бело-розовые кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Ярослава Дзюбы и Алины Ляшко, просьба сообщить в Шосткинского районного управления полиции по адресу: г. Шостка ул. Свободы, 67, или по телефонам: 066-750-23-79, 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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