Сумские депутаты не захотели уволить Медуницу

Среди оптимизируемых была должность главы постоянной бюджетной комиссии, которую сейчас занимает депутат Олег Медуница. По словам главы Сумского облсовета Виктора Федорченко, Олег Медуница согласился уйти с должности для экономии средств областного бюджета. Однако даже после двух голосований у депутатов не нашлось необходимого количества голосов – дважды по 31 (нужно минимум 33). Так что бывший нардеп пока остается на хлебной должности.
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