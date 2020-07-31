В Сумском облсовете хотят уволить первого замглавы Сегодня, 28 апреля, проходит сессия Сумского облсовета.

Перед началом депутат Игорь Збукарев зачитал обращение 24 депутатов о включении в повестку дня проекта решения о досрочном прекращении полномочий первого заместителя главы Сумского областного совета Александра Стрельченко. «За» включение в повестку дня этого вопроса проголосовали 32 депутата, так что проект включили в повестку дня.

Оказалось, что против были только представители фракций «Слуга народа» и «ОПЗЖ».

От первой был выбран глава облсовета Виктор Федорченко, от второй – его зам Александр Стрельченко.