Глава Сумского облсовета хочет себе нового зама

Он внес его кандидатуру сегодня, 26 мая, во время сессии облсовета.
Напомним: на предыдущем заседании в апреле депутаты неудачно пытались снять с должности первого замглавы Сумского облсовета экс-регионала Александра Стрельченко (ОПЗЖ).
Вероятно, в облсовете формируется новая коалиция: Слуга народа + ОПЗЖ + Европейская солидарность.
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