Глава Сумского облсовета хочет себе нового зама Виктор Федорченко предлагает на эту должность Валерия Исмаилова от «Европейской солидарности».

Он внес его кандидатуру сегодня, 26 мая, во время сессии облсовета. Напомним: на предыдущем заседании в апреле депутаты неудачно пытались снять с должности первого замглавы Сумского облсовета экс-регионала Александра Стрельченко (ОПЗЖ). Вероятно, в облсовете формируется новая коалиция: Слуга народа + ОПЗЖ + Европейская солидарность.