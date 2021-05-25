Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине

По данным Религиозной правды, задержание состоялось 25 мая около 6:30 в лесополосе села Великий Самбор Конотопского района Сумской области. Задержанный полицией священнослужитель Конотопской епархии села Дептовка отец Александр Бойко в течение недели осуществлял вырубку леса. Спиленный лес он перевозил на авто "Фольксваген Т4" с прицепом. В момент задержания он уже был нагружен спиленным лесом.
В багажном отделении правоохранители обнаружили бензопилу, а в лесополосе - восемь свежих пеньков.
На месте происшествия работает оперативно следственная группа Нацполиции.
Принято решение о возбуждении уголовного производства по ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».
Незаконная порубка деревьев на Сумщине нанесла ущерб окружающей природной среде на сумму 583 тыс. грн....
Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя пгт Липовая Долина Роменского района,...
Служба безопасности Украины задокументировала факт уничтожения более трех гектаров зеленых насаждений государственного лесного фонда вдоль автодороги «Сумы - Глухов»....
Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществила внеплановую проверку ФЛП Оганесян М.С. на основании обращения неравнодушного гражданина....
Государственная экологическая инспекция в Сумской области проводит проверки соблюдения требований природоохранного законодательства постоянными лесопользователями: государственными лесными и лесоохотничьего хозяйства, а...