Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:57444

Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине

На Сумщине священника УПЦ (МП) задержали во время незаконной вырубки леса.

По данным Религиозной правды, задержание состоялось 25 мая около 6:30 в лесополосе села Великий Самбор Конотопского района Сумской области. Задержанный полицией священнослужитель Конотопской епархии села Дептовка отец Александр Бойко в течение недели осуществлял вырубку леса. Спиленный лес он перевозил на авто "Фольксваген Т4" с прицепом. В момент задержания он уже был нагружен спиленным лесом.

В багажном отделении правоохранители обнаружили бензопилу, а в лесополосе - восемь свежих пеньков.

На месте происшествия работает оперативно следственная группа Нацполиции.

Принято решение о возбуждении уголовного производства по ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».

Право Вырубка деревьев
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине поймали нелегальных лесорубов
17.05.2021 11:53

На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

Незаконная порубка деревьев на Сумщине нанесла ущерб окружающей природной среде на сумму 583 тыс. грн....

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба
07.05.2021 13:41

На Сумщине будут судить нелегального лесоруба

Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя пгт Липовая Долина Роменского района,...

На Сумщине СБУ разоблачила нелегальную вырубку деревьев на 3 миллиона гривен
03.07.2020 16:34

На Сумщине СБУ разоблачила нелегальную вырубку деревьев на 3 миллиона гривен

Служба безопасности Украины задокументировала факт уничтожения более трех гектаров зеленых насаждений государственного лесного фонда вдоль автодороги «Сумы - Глухов»....

В пойме р. Ромен на Сумщине незаконно спилили 85 деревьев
26.05.2020 14:45

В пойме р. Ромен на Сумщине незаконно спилили 85 деревьев

Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществила внеплановую проверку ФЛП Оганесян М.С. на основании обращения неравнодушного гражданина....

Госэкоинспекция рассчитала почти 5,7 млн грн убытков, причиненных кражами леса на Сумщине
15.05.2020 18:15

Госэкоинспекция рассчитала почти 5,7 млн грн убытков, причиненных кражами леса на Сумщине

Государственная экологическая инспекция в Сумской области проводит проверки соблюдения требований природоохранного законодательства постоянными лесопользователями: государственными лесными и лесоохотничьего хозяйства, а...

Новости

На Сумщине 76 436 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:36
Директор сумского водоканала будет подавать апелляцию на свое отстранение от должности
Сегодня 13:13
Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине
Сегодня 12:57
На Сумщине налоговики раскрыли схему вывода 10 млн грн «в тень»
Сегодня 12:50
Россия отказалась принимать участие в чемпионате Европы по-сумски
Сегодня 12:45
На ремонті доріг сумська фірма втілює новітні технології
Сегодня 12:07
Половина Сум залишиться вночі без води
Сегодня 11:45
В Сумах люди в камуфляже выкрали человека
Сегодня 11:40
У Сумах строковики відправилися на службу
Сегодня 11:34
В Охтирці біля центру культури і дозвілля рухнула стара тополя
Сегодня 11:30
Сумські лікарі врятували хлопчика, який вдихнув ковпачок від кулькової ручки
Сегодня 11:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.