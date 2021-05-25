Священника УПЦ (МП) поймали на горячем: рубил лес на Сумщине На Сумщине священника УПЦ (МП) задержали во время незаконной вырубки леса.

По данным Религиозной правды, задержание состоялось 25 мая около 6:30 в лесополосе села Великий Самбор Конотопского района Сумской области. Задержанный полицией священнослужитель Конотопской епархии села Дептовка отец Александр Бойко в течение недели осуществлял вырубку леса. Спиленный лес он перевозил на авто "Фольксваген Т4" с прицепом. В момент задержания он уже был нагружен спиленным лесом.

В багажном отделении правоохранители обнаружили бензопилу, а в лесополосе - восемь свежих пеньков.

На месте происшествия работает оперативно следственная группа Нацполиции.

Принято решение о возбуждении уголовного производства по ст. 246 УК «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».