На Сумщине налоговики раскрыли схему вывода 10 млн грн «в тень»

Так, должностными лицами предприятия в течение 2019-2020 годов было осуществлено документальное оформление финансово-хозяйственных операций по приобретению семян подсолнечника неизвестного происхождения, а также приобретение работ по внесению минеральных удобрений с признаками нереальности их фактического осуществления, что может привести к растрате средств государственного предприятия в размере 10 млн гривен.
По данным материалами Главным следственным управлением Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски.