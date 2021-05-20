На Сумщине налоговики раскрыли схему вывода 10 млн грн «в тень» Главное управление ГНС в Сумской области сообщает, что отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ совместно с управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в ходе исследования материалов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия агропромышленного комплекса обнаружена схема вывода оборотных средств указанного предприятия в теневой сектор экономики.

Так, должностными лицами предприятия в течение 2019-2020 годов было осуществлено документальное оформление финансово-хозяйственных операций по приобретению семян подсолнечника неизвестного происхождения, а также приобретение работ по внесению минеральных удобрений с признаками нереальности их фактического осуществления, что может привести к растрате средств государственного предприятия в размере 10 млн гривен.

По данным материалами Главным следственным управлением Национальной полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски.