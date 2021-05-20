Маленька сумчанка заспівала в «Глобальному хорі» з іншими 900 дітьми із 70 країн світу

Готували до виступу маленьку музикантку її керівник вокалу Оксана МОСКВІТІНА та керівник лідерського класу Марина ЗАХАРЧЕНКО.

За умовами проєкту, кожен учасник мав надіслати відеозапис пісні «A little bit of love» («Трішки любові»), аби згодом такі ж відеозаписи дітей з усього світу (України, США, Бразилії, Філіппін тощо) змонтували в один, а пісня про любов зазвучала сотнями дитячих голосів.

Наступна лідерська дитяча ініціатива стосуватиметься наймасштабнішого міжнародного конкурсу учнівських промов «Знайди свій голос», який проходитиме цьогоріч вже вшосте.