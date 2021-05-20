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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Маленька сумчанка заспівала в «Глобальному хорі» з іншими 900 дітьми із 70 країн світу

Учениця школи № 30 Вероніка ШКУМАТ стала однією із восьми українок, які разом з іншими 900 дітьми із 70 країн світу заспівали в «Глобальному хорі» – яскравій ініціативі, в рамках Віртуального дня лідерства.

Готували до виступу маленьку музикантку її керівник вокалу Оксана МОСКВІТІНА та керівник лідерського класу Марина ЗАХАРЧЕНКО.

За умовами проєкту, кожен учасник мав надіслати відеозапис пісні «A little bit of love» («Трішки любові»), аби згодом такі ж відеозаписи дітей з усього світу (України, США, Бразилії, Філіппін тощо) змонтували в один, а пісня про любов зазвучала сотнями дитячих голосів.

Наступна лідерська дитяча ініціатива стосуватиметься наймасштабнішого міжнародного конкурсу учнівських промов «Знайди свій голос», який проходитиме цьогоріч вже вшосте.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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