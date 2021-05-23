На Сумщине 76 371 случай заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 23 мая в Сумской области 76 371 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 92 человек (Белопольский район - 5, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 6, Глуховский район - 1, Конотоп – 23, Конотопский район - 2, Лебедин - 5, Лебединский район - 5, Ахтырка - 5, Ромны - 2, Роменский район - 2, Сумы – 28, Сумской район - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1265 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 1 (Глухов - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72 122 человек, из них за минувшие сутки - 84 (Белопольский район - 2, Глухов - 25 Глуховский район - 5, Краснопольский район - 2, Сумы - 45, Сумской район - 5).