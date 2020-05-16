Почетный ректор СумГУ отметил 80-летие 19 мая юбилейный день рождения отметил первый ректор Сумского государственного университета, Почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор СумГУ, заведующий кафедрой прикладной гидроаэромеханики, кандидат технических наук Игорь Александрович Ковалев.

Под руководством И.А. Ковалева (а это более трети века - с 1972 по 2004 годы) учебное заведение прошло путь от филиала Харьковского политехнического института, физико-технологического института к созданию мощного учреждения высшего образования Сумщины - Сумского государственного университета.

За эти годы Игорь Александрович получил заслуженный авторитет и огромное уважение трудового и студенческого коллектива - за принципиальность, высокий профессионализм, чуткое отношение к людям.

В разных уголках Украины и за ее пределами работают воспитанники Игоря Ковалева, с которыми он щедро делится знаниями, приобретенным опытом и житейской мудростью.

В научной казне Игоря Александровича - более 200 работ и более двух десятков авторских свидетельств на изобретения.