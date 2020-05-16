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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51613

Почетный ректор СумГУ отметил 80-летие

19 мая юбилейный день рождения отметил первый ректор Сумского государственного университета, Почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор СумГУ, заведующий кафедрой прикладной гидроаэромеханики, кандидат технических наук Игорь Александрович Ковалев.

Под руководством И.А. Ковалева (а это более трети века - с 1972 по 2004 годы) учебное заведение прошло путь от филиала Харьковского политехнического института, физико-технологического института к созданию мощного учреждения высшего образования Сумщины - Сумского государственного университета.

За эти годы Игорь Александрович получил заслуженный авторитет и огромное уважение трудового и студенческого коллектива - за принципиальность, высокий профессионализм, чуткое отношение к людям.

В разных уголках Украины и за ее пределами работают воспитанники Игоря Ковалева, с которыми он щедро делится знаниями, приобретенным опытом и житейской мудростью.

В научной казне Игоря Александровича - более 200 работ и более двух десятков авторских свидетельств на изобретения.

Общество Игорь Ковалев СумГУ Юбилей
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Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 20.05.2021 - 19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами); с 20.05.2021 - 10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
19.20; с 20.05.2021 - 12.05

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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