Почетный ректор СумГУ отметил 80-летие

Под руководством И.А. Ковалева (а это более трети века - с 1972 по 2004 годы) учебное заведение прошло путь от филиала Харьковского политехнического института, физико-технологического института к созданию мощного учреждения высшего образования Сумщины - Сумского государственного университета.
За эти годы Игорь Александрович получил заслуженный авторитет и огромное уважение трудового и студенческого коллектива - за принципиальность, высокий профессионализм, чуткое отношение к людям.
В разных уголках Украины и за ее пределами работают воспитанники Игоря Ковалева, с которыми он щедро делится знаниями, приобретенным опытом и житейской мудростью.
В научной казне Игоря Александровича - более 200 работ и более двух десятков авторских свидетельств на изобретения.
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