Умер почетный ректор СумГУ

Прощание состоится завтра, 3 ноября, в фойе актового зала главного корпуса по ул. Римского-Корсакова, 2.
Коллектив органов прокуратуры Сумщины глубоко сожалеет по поводу преждевременной смерти начальника Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры Артема Викторовича Чуева....
19 октября на 77-м году ушел из жизни настоятель Архангело-Михайловского храма села Ображеевка Шосткинской громады протоиерей Василий Ворушило....
Сегодня ушла из жизни главный специалист архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяна Веретун....
Сегодня, 9 сентября, остановилось сердце Натальи Шейко....
Десять украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира...