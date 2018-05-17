Сумчани відзначають Всесвітній день вишиванки (фото)

Сумчани разом з усім світом відзначають свято національного одягу, викладаючи свої фото у Фейсбуці.
Сумська облдержадміністрація ініціює флешмоб #Сумщина_у_вишиванці, до якого можуть долучитися усі охочі....
Сьогодні, 21 травня відзначається День вишиванки....
Сьогодні, 16 травня, на стадіоні школи № 12 пройшов флешмоб, у якому брали участь як учні, так і вчителі....
В канун Всемирного Дня вышиванки глуховчане украсили стометровку ярким орнаментом....
17 мая именины празднуют: Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея....