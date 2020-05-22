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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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СумГУ вошел в состав Китайско-Украинского Университетского Альянса

23 июня состоялось четвертое заседание Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования между правительствами Украины и Китайской Народной Республики.

В нем приняли участие заместители министров образования: со стороны Украины - заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко и со стороны Китая - заместитель Министра образования Тянь Сюецзюнь.

В рамках онлайн-заседание Подкомиссии было провозглашено создание Китайско-Украинского Университетского Альянса, в состав которого вошли по 6 высших учебных заведений от каждой страны. В числе украинских вузов - Сумской государственный университет. В ходе онлайн-встречи состоялось подписание соглашения о международном сотрудничестве СумГУ с аэрокосмическим университетом г. Шеньян.

Участники заседания обсудили вопросы усиления сотрудничества между вузами Украины и Китая, в частности, обмен информацией о новых инновационных подходах в сфере образования двух стран, проведение совместных мероприятий для обмена опытом в контексте создания и функционирования новых платформ для дистанционного обучения в условиях пандемии, предоставление всесторонней поддержки в изучении языка, литературы и культуры двух стран, а также перспективы развития академической мобильности студентов, внедрение двойных дипломов, двойного руководства научными работами, особенностях обучения в магистратуре и аспирантуре.

Заместители министров образования обеих стран отметили высокий уровень реализации договоренностей, достигнутых по результатам третьего заседания Подкомиссии и выразили надежду на дальнейшее развитие и расширение двустороннего сотрудничества.

Общество СумГУ
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