Сумские вузы – в рейтинге наиболее «экологических» университетов Сумской государственный университет улучшил свои прошлогодние позиции и занял второе место среди украинских вузов во всемирном экологическом рейтинге UI GreenMetric World University Rankings 2021.

В общем рейтинге СумГУ поднялся на 24 позиции, переместившись в группу топ-400 самых «экологических» университетов мира. Сейчас он 385-й. Сумской НАУ на 670-м месте.

Лучший среди украинских вузов - Национальный лесотехнический университет Украины из Львова – 223-й. Лучший же вуз в мире - Wageningen University & Research из Нидерландов.

В этом году в рейтинге UI GreenMetric World University Rankings приняло участие рекордное количество университетов – более 950 вузов из 80 стран мира.

Рейтинг оценивает деятельность университетов по показателям устойчивого развития: энергетика и изменение климата, инфраструктура, вода, обращение с отходами, экологическое образование, транспорт и т.д.