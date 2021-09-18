Сумские вузы – в рейтинге наиболее «экологических» университетов

В общем рейтинге СумГУ поднялся на 24 позиции, переместившись в группу топ-400 самых «экологических» университетов мира. Сейчас он 385-й. Сумской НАУ на 670-м месте.
Лучший среди украинских вузов - Национальный лесотехнический университет Украины из Львова – 223-й. Лучший же вуз в мире - Wageningen University & Research из Нидерландов.
В этом году в рейтинге UI GreenMetric World University Rankings приняло участие рекордное количество университетов – более 950 вузов из 80 стран мира.
Рейтинг оценивает деятельность университетов по показателям устойчивого развития: энергетика и изменение климата, инфраструктура, вода, обращение с отходами, экологическое образование, транспорт и т.д.
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