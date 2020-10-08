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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской вуз стал лучшим среди украинских в мировом рейтинге

Десять украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

Журнал Times Higher Education опубликовал 18-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который попали сразу 10 высших учебных заведений из Украины. Лидерами рейтинга уже привычно стали университеты США и Англии.

В рейтинг попали стазу 10 украинских вузов, все — за пределами первой сотни:

  1. Сумской государственный университет — 501–600 место;
  2. Национальный университет «Львовская политехника» — 601–800 место;
  3. Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001–1200 место;
  4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;
  5. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;
  6. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 1201+ место;
  7. Киевский политехнический институт — 1201+ место;
  8. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка — 1201+ место;
  9. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;
  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место.

При этом большинство украинских университетов все же теряют позиции в рейтинге. Например, Харьковский университет радиоэлектроники в прошлогоднем рейтинге занимал позицию в разделе 801-1000, тогда как в новом рейтинге только 1001-1200. «Львовская политехника» также опустилась на уровень ниже — с 501–600 до 601–800 мест.

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет (Англия). Второе место разделили Калифорнийский технологический институт (США) и Гарвардский университет (США). Закрывают пятерку лидеров Стэндфордский (США) и Кембриджский (Англия) университеты.

Кроме уже озвученных лидеров, в топ-10 попали еще 5 американских вузов — это Университет Принстона, Калифорнийский университет в Беркли, а также Йельский и Чикагский университеты.

 
Общество Рейтинг вузов СумГУ
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