Сумской вуз стал лучшим среди украинских в мировом рейтинге

Журнал Times Higher Education опубликовал 18-й ежегодный рейтинг лучших университетов мира, в который попали сразу 10 высших учебных заведений из Украины. Лидерами рейтинга уже привычно стали университеты США и Англии.
В рейтинг попали стазу 10 украинских вузов, все — за пределами первой сотни:
При этом большинство украинских университетов все же теряют позиции в рейтинге. Например, Харьковский университет радиоэлектроники в прошлогоднем рейтинге занимал позицию в разделе 801-1000, тогда как в новом рейтинге только 1001-1200. «Львовская политехника» также опустилась на уровень ниже — с 501–600 до 601–800 мест.
Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет (Англия). Второе место разделили Калифорнийский технологический институт (США) и Гарвардский университет (США). Закрывают пятерку лидеров Стэндфордский (США) и Кембриджский (Англия) университеты.
Кроме уже озвученных лидеров, в топ-10 попали еще 5 американских вузов — это Университет Принстона, Калифорнийский университет в Беркли, а также Йельский и Чикагский университеты.
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