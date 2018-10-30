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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині радилися, як розвивати гастротуризм

Гастрономічний туризм, на думку експертів, сьогодні є одним з найбільш трендових. Про те, як розвивати цей вид туризму, говорили 19 травня у Сумському національному аграрному університеті під час семінару «Гастрономічний шлях Сумщини. Проблеми. Перспективи. Напрямки розвитку».

Експерти, що вже не один рік працюють у галузі розвитку туризму та промоції національної нематеріальної спадщини, поділились власним досвідом та баченням перспектив у цій сфері. Серед спікерів семінару виступили Олена Мотузенко, Президент Національної еногастрономічної туристичної мережі «Дороги вина та смаку України»; Марина Самілик, в.п.завідувача кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського НАУ; Євгенія Бистрицька, директор Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв; Анатолій Максименко, голова громадської організації «Сталий розвиток громад»; Наталія Болгова, внутрішній аудитор з харчової безпеки, системи безпечності харчових продуктів (НАССР); Катерина Тарасенко, голова СФГ Тарасенко К. В., КФ Двох Катерин; Віталій Тронь, директор ФОП «Тронь В.А.», ТМ «Патронат».

На прикладі таких успішних гастрономічних проєктів, як  “Дороги вина та смаку України”, «Сумщина гастрономічна», «Фермерська родина», «Медові вина “ПаТронАт”», учасники розглянули інструменти розвитку гастротуризму як перспективного напрямку економіки громад.

До участі у семінарі були запрошені представники органів місцевого самоврядування громад, адже, як зауважила одна з організаторок та спікерок заходу Марина Самілик, без підтримки таких крафтових стартапів розвивати гастро- та екотуризм неможливо.

 
Досуг Гастротуризм
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