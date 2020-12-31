Житель Сумщины пытался подкупить военкома На Сумщине будут судить мужчину, который за 200 долларов США пытался получить для сына отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчину, который пытался подкупить военного комиссара.

По данным следствия, подозреваемый 29 апреля 2021 года пришел в один из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Сумской области, где во время общения с военным комиссаром высказал предложение и предоставил ему неправомерную выгоду в размере 200 долларов США при условии, что он предоставит отсрочку от призыва на срочную военную службу его сыну.

Об указанном факте военный комиссар сообщил правоохранителям. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.