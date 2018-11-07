За 2021 год планируется выплатить всего 32 млн грн долга по зарплате бывшим работникам Сумского НПО Сейчас планируется выплатить зарплату всем работникам - 3573 человек (включая 840 уволенных).

Выплату предприятие начинает с мая по декабрь 2021 год равномерными частями. Это касается всех людей, у которых задолженность по зарплате составляет до 20 000 грн. Также дополнительно будут привлечены финансовые ресурсы на погашение задолженности по зарплате на сумму около 200 млн грн, что позволит выплатить задолженность на условиях реструктуризации в течение сентября-декабря 2021 - I полугодие 2022 года.

Предприятие составило прогнозный график погашения задолженности перед работающими и уволенными АО «Сумское НПО» с учетом налогов и сборов. Согласно ему, в мае и июне будет выплачено по 3,386 млн грн, которые получат 1288 человек. В июле, августе и сентябре ежемесячно будут выплачивать 3,917 млн грн. Их получат за этот период 530 работников. В октябре, ноябре и декабре будет выделено по 4,54 млн грн ежемесячно. Поэтому долги покроют перед 405 работниками. В общем получат зарплату 2223 человек в сумме 32 143 000 грн.

Планируется привлечь финансовые ресурсы в августе 2021 на погашение задолженности по зарплате в сумме 195 млн грн, что позволит выплатить задолженность на условиях реструктуризации в течение сентября-декабря 2021 - II квартала 2022 года. Ежемесячный график погашения будет представлен в августе 2021 года, сообщает сайт облсовета.