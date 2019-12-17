Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54218

Сумские борцы отличились в Одессе

15-16 мая прошел в Одессе проходил международный турнир по вольной борьбе «Черное море».

Сумчанин Александр Колдовский одержал 3 уверенных победы стал сильнейшим в весовой категории до 125 кг. Подготовили спортсмена тренеры Юрий Голуб и Вадим Тасоев.

Также «серебро» в активе сумчанина Касума Касумова, который выступал в весе до 74 кг.

Спорт Вольная борьба
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские борцы отличились в Скадовске
21.09.2020 12:24

Сумские борцы отличились в Скадовске

17-19 сентября в Скадовске состоялся чемпионат ОО ФСО «Спартак» по вольной борьбе среди юношей 2003-2006 г.р. и юниоров 2000-2002 г.р....

Сумской борец взял «бронзу» в Харькове
24.02.2020 16:33

Сумской борец взял «бронзу» в Харькове

На выходных в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О.Саакяна....

Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины
24.02.2020 13:30

Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины

17-20 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины по вольной и греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха....

В Сумах набирают учеников в Академию вольной борьбы
29.01.2020 12:27

В Сумах набирают учеников в Академию вольной борьбы

С февраля в центре Сум будут проводиться занятия Академии вольной борьбы....

Сумские борцы отличились в Украинке
17.12.2019 10:34

Сумские борцы отличились в Украинке

14 декабря в городе Украинка (Киевская область) состоялся XV Всеукраинский юношеский турнир по вольной борьбе ко дню Св. Николая....

Новости

На Сумщине 75 558 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:01
За 2021 год планируется выплатить всего 32 млн грн долга по зарплате бывшим работникам Сумского НПО
Сегодня 16:30
Житель Сумщины пытался подкупить военкома
Сегодня 16:00
Сумские борцы отличились в Одессе
Сегодня 15:54
СБУ разоблачила арендатора Ахтырской ТЭЦ в присвоении 40 млн грн предприятия
Сегодня 15:19
Сумську школу оштрафували на 50 тисяч за недопуск інспекторів до перевірки харчоблоку
Сегодня 15:15
Завтра в Сумському обласному краєзнавчому музеї – день відкритих дверей
Сегодня 15:11
В Сумах 2 тысячи человек массово нарушали карантинные ограничения
Сегодня 14:29
На Сумщині за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським двоє громадян постануть перед судом
Сегодня 14:27
ФК «Тростянец» обыграл «Каховку»
Сегодня 13:59
Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 13:12
На Сумщине перекроют движение автотранспорта через мост
Сегодня 12:51
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
Сегодня 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
Сегодня 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.