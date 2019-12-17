Сумские борцы отличились в Одессе 15-16 мая прошел в Одессе проходил международный турнир по вольной борьбе «Черное море».

Сумчанин Александр Колдовский одержал 3 уверенных победы стал сильнейшим в весовой категории до 125 кг. Подготовили спортсмена тренеры Юрий Голуб и Вадим Тасоев.

Также «серебро» в активе сумчанина Касума Касумова, который выступал в весе до 74 кг.