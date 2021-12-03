На Сумщине молдаванин пытался подкупить пограничников В пункте пропуска Бачевск охранники границы не пропустили в Украину гражданин Молдовы. 1969 года рождения.

Он направлялся из РФ без страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 на территории Украины.

Пытаясь все же попасть в нашу страну, иностранец предложил пограничному наряду неправомерную выгоду. Отмену решения об отказе в пересечении государственной границы Украины и его беспрепятственный пропуск через границу он оценил в 10 000 российских рублей.

От неправомерной выгоды охранники границы отказались. Кроме того, что гражданин Молдовы возвращен на территорию РФ, ему еще и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Напоминаем, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжают действовать карантинные ограничения, а за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.