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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:35166

На Сумщине молдаванин пытался подкупить пограничников

В пункте пропуска Бачевск охранники границы не пропустили в Украину гражданин Молдовы. 1969 года рождения.

Он направлялся из РФ без страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 на территории Украины.

Пытаясь все же попасть в нашу страну, иностранец предложил пограничному наряду неправомерную выгоду. Отмену решения об отказе в пересечении государственной границы Украины и его беспрепятственный пропуск через границу он оценил в 10 000 российских рублей.

От неправомерной выгоды охранники границы отказались. Кроме того, что гражданин Молдовы возвращен на территорию РФ, ему еще и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Напоминаем, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжают действовать карантинные ограничения, а за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность.

Право Взятка Пограничники
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