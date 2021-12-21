В Сумах на взятке поймали инспектора Укртрансбезпеки

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения старшим государственным инспектором отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезпеки в Сумской области неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, старший государственный инспектор требовал 30 тысяч гривен у перевозчика за не привлечение к административной ответственности и создание искусственных препятствий при осуществлении грузовых перевозок по Сумской области. Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК Украины в пятницу, 28 января 2022, при получении второй части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч гривен. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Противоправная деятельность лица разоблачена следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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