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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08706

В Сумах на взятке поймали инспектора Укртрансбезпеки

По подозрению в вымогательстве 30 тыс. грн задержан чиновник Управления Укртрансбезпеки в Сумской области

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения старшим государственным инспектором отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на транспорте Управления Укртрансбезпеки в Сумской области неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, старший государственный инспектор требовал 30 тысяч гривен у перевозчика за не привлечение к административной ответственности и создание искусственных препятствий при осуществлении грузовых перевозок по Сумской области. Правоохранители задержали должностное лицо в порядке ст. 208 УПК Украины в пятницу, 28 января 2022, при получении второй части неправомерной выгоды в размере 15 тысяч гривен. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Противоправная деятельность лица разоблачена следователями четвертого следственного отдела (с дислокацией в Сумах) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка Вымогательство Укртрансбезпека
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