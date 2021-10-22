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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:24286

Азербайджанец предлагал сумским пограничникам взятку

В пункт пропуска «Бачевск» на Глуховщине прибыл гражданин Азербайджана, 1977 года рождения. Он направлялся из РФ в Украину на автомобиле марки «Мерседес».

В связи с отсутствием у иностранца отрицательного результата тестирования на COVID-19 и документов, подтверждающих вакцинацию, ему отказали в пересечении государственной границы.

Пытаясь все же попасть в Украину, иностранец предложил пограничному наряду неправомерную выгоду. Отмену правоохранителями решения об отказе в пересечении государственной границы Украины и его беспрепятственный пропуск через границу он оценил в 2000 рублей РФ.

На предложение неправомерной выгоды пограничники ответили отказом и направили в компетентные правоохранительные органы уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Гражданин Азербайджана возвращен на территорию РФ и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Пандемия не отступила, поэтому напоминаем, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжают действовать карантинные ограничения. Более подробно с порядком пересечения государственной границы/админграницы/линии разграничения в условиях карантина можно ознакомиться по ссылке http://surl.li/jacp.

Право Взятка Граница
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