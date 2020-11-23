На ремонт проспекта Лушпы в Сумах претендуют две компании На участие в тендере по среднему текущему ремонту проспекта Михаила Лушпы в Сумах подали заявки два предприятия

Это КП «Дорремстрой» Сумского городского совета и ГП «Сумской облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Напомним, что проспект М.Лушпы - крупнейший из запланированных объектов дорожного ремонта в Сумах в текущем году. Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета объявил тендер 9 апреля, прием заявок продолжался до 11 мая включительно.

Сейчас продолжается преквалификация претендентов. По результатам проверки представленных документов КП «Дорремстрой» допущен к аукциону, другой участник пока ожидает решения. Аукцион должен состояться 15 июня, пишет сайт «Дорремстроя».

Как уже сообщалось, тендер на услуги по среднему текущего ремонта пр. М.Лушпы объявлено на ожидаемую стоимость 100 млн. грн. Но, согласно тендерной документации, сумма финансирования услуг в 2021 году составляет 50 млн. грн. Это средства, выделенные из государственного бюджета в виде субвенции местному бюджету в рамках программы «Большая стройка».

В бюджете же Сумской городской территориальной общины на 2021 год дополнительного финансирования на ремонт пр. М.Лушпы не предусмотрено.