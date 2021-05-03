Сумський євроклуб переміг у конкурсі проєктів від Євросоюзу Мережа євроклубів Сумщини з проєктом «Жива бібліотека «День Є у місті Суми» у числі 26 переможців конкурсу від Представництва Європейського Союзу в Україні European Union in Ukraine.

Тема цьогорічного конкурсу «Прямуючи до ЄС, змінюємо Україну».Євроклуби-переможці отримають консультаційну та фінансову підтримку на реалізацію своїх ідей

Представництво ЄС в Україні визначило 26 проєктів-переможців конкурсу серед українських євроклубів. Цього року переможцями стали як представники невеликих сіл, так і обласних центрів.

Тож вже 15 травня о 12:00 жителів та гостей обласного центру запрошують на живу бібліотеку «День «Є» у місті Суми – мотіваріуси та апгрейдуси» до Молодіжний центр «Романтика»

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/videos/375705023782685/

#Euroquiz #євроклуби2021

Метою реалізації проєктів євроклубів є поширення серед учнів та молоді знань і навичок, які сприятимуть формуванню громадянської культури на основі європейських цінностей та принципів.

Конкурс проводився в рамках проєкту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу в Україні.