У СумДУ створили онлайн-платформу тренувального ЄВІ У Сумському державному університеті створено безкоштовну онлайн-платформу для тих, хто бажає швидко та якісно підготуватися до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської мови.

Її розробив організаційно-методичний центр технологій електронного навчання СумДУ на замовлення Департаменту доуніверситетської освіти та профорієнтаційної роботи.

Для багатьох бакалаврів та випускників минулих років справжньою перепоною на шляху до магістратури стала необхідність складання іспиту з англійської мови за технологіями ЗНО. При чому навіть для тих, хто вільно спілкується з носіями та виступає на міжнародних заходах, проблемою є розібратися в механізмах та вимогах ЄВІ.

Допомогти цьогорічним вступникам до магістратури покликана інноваційна онлайн-платформа, розроблена в СумДУ.

Її особливість – це інтерактивність та максимальне наближення до реальних умов проходження ЄВІ. Через карантинні обмеження така перевага є дійсно унікальною.

Умови завдань знаходяться у тестовому зошиті, який можна роздрукувати. Варіант зошита обирається випадково при вході до сеансу тестування.

Правильні відповіді позначаються в інтерактивному бланку хрестиками, повторне натискання на хрестик «замальовує» його (як і рекомендується виправляти неправильно проставлені відповіді в основному ЗНО).

На виконання тесту відводиться 60 хвилин, а користувачі отримують результат відразу по закінченню тесту.

Знайдіть зручний час і скористайтеся можливістю перевірити свої знання та опанувати принципи проходження ЄВІ за посиланням https://evi.sumdu.edu.ua/.