Губернатор Сумщины вышел «сухим из воды» в деле о коррупции Судья Заречного районного суда Марина Сорока закрыла дело в отношении главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы из-за отсутствия состава преступления, пишет Суспільне в телеграме.

Напомним: НАБУ составило 6 административных материалов в отношении главы Сумской областной государственной администрации Василия Хомы о совершении им правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1, 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В протоколах говорится, что г-н Хома, будучи главой Сумской областной государственной администрации, занимался другой оплачиваемой деятельностью.

Судья не нашла в его действиях состава преступления и закрыла дело.