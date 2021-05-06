Губернатор Сумщины вышел «сухим из воды» в деле о коррупции

Напомним: НАБУ составило 6 административных материалов в отношении главы Сумской областной государственной администрации Василия Хомы о совершении им правонарушений, связанных с коррупцией по частям 1, 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В протоколах говорится, что г-н Хома, будучи главой Сумской областной государственной администрации, занимался другой оплачиваемой деятельностью.
Судья не нашла в его действиях состава преступления и закрыла дело.
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