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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00309

Жительница Сум спасла внука от полиции за 30 с лишним тысяч

Злоумышленники вновь использовали давнюю мошенническую схему с «внуком», которому срочно понадобились деньги, чтобы «откупиться от полиции» за якобы совершенное преступление.

5 мая в Сумское районное управление полиции с заявлением о преступлении обратилась 87-летняя жительница областного центра и сообщила полицейским, что накануне, ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись внуком, рассказал, что якобы попал в драку, в которой очень травмировал незнакомого парня. Потерпевший, мол, попал в больницу и на его лечение срочно нужна крупная сумма денег. А «внуку», чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное, тоже нужно заплатить деньги полиции.

Старушка поверила незнакомцу, голос которого показался ей похожим на голос внука, собрала все свои сбережения, 20000 гривен и 500 долларов США, и выполнив установки афериста, у подъезда дома, передала неизвестному пакет с деньгами.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его место нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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