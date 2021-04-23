На Сумщине нашли некрополистические памятники Научный сотрудник Национального заповедника «Глухов» Александр Мирошниченко совершил плановую некрополистическую разведку в с. Зазирки.

В XVIII в. эти земли принадлежали полковнику Михаилу Андреевичу Миклашевскому. Зазирки сохранили свою историческую и природную привлекательность, сообщается на сайте НЗ «Глухов».

Центральное кладбище села имеет прямоугольную форму, расположено на северо-востоке, обнесено защитными рвами и валами. На нем обнаружены четыре надгробные плиты и два разбитых каменных креста начала ХХ в. Если декорирование каменных плит имеет аналогии на других кладбищах Глуховщины, то эпитафии оформлены оригинальным способом. Это означает, что местные каменщики изготавливали надгробия без надписей, а эпитафии делали родственники или сельские мастера.

В центре Зазирок был обследован древовидный гранитный крест с картушем и плиту из песчаника - объекты, которые стали жертвами советских антирелигиозных кампаний. Выявленные в ходе разведки памятники требуют дополнительного изучения, введения в научный учет и хранения.