Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46461

Под Сумами взрывом ранило пенсионерку

Найденный в Сумском районе во время проведения земляных работ на приусадебном участке неизвестный металлический предмет взорвался и травмировал женщину.

Вечером 4 мая в приемное отделение Сумской центральной городской клинической больницы из пгт Низы Сумского района с осколочным непроникающим ранением грудной клетки была доставлена 71-летняя женщина.

По словам потерпевшей, травмы она получила в результате взрыва неизвестного цилиндрического предмета, который днем на приусадебном участке нашел ее 46-летний сын. Небольшой предмет, длиной около пяти сантиметров, со следами коррозии, мужчина принес во двор, и в гараже попытался очистить его от земли с помощью ножа. Когда в гараж зашла потерпевшая, предмет взорвался, и осколками травмировал женщину. Раненой пенсионерке оказана медицинская помощь без госпитализации. Сын потерпевшей за помощью к медикам не обращался. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, что это не первый случай на Сумщине за последний год, когда от взрывоопасных предметов пострадали люди. Так, осенью прошлого года, в Ахтырском районе, от разрыва 50-миллиметровой мины времен Второй мировой войны, погиб мужчина, занимавшийся поиском металла с помощью металлоискателя.

Полиция напоминает: в случае обнаружения вами любых незнакомых предметов, похожих на артиллерийские снаряды, мины, взрыватели, патроны и т.д., ни в коем случае не стоит их трогать руками, поднимать, переворачивать, стучать по ним, пытаться разобрать или очистить от грязи, бросать в огонь, или же разводить костер рядом с находкой. В случае выявления подобных предметов, необходимо отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию или спасателей. Рекомендуем также родителям со своими детьми провести беседы о том, какую опасность для жизни и здоровья могут представлять любые взрывоопасные предметы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ранение Устаревшие боеприпасы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны
31.10.2020 13:59

На Сумщине погиб «охотник» за металлом, переносивший мину времен войны

Неизвестного мужчину с травмами ног случайно нашли двое трактористов, выехавших на обработку полей. Они сразу сообщили о «находке» медиков и...

12.10.2020 12:22

На Барановке нашли минометную мину

11 октября в 13:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в лесополосе урочища Барановка в...

09.10.2020 17:10

На Сумщине во дворе нашли 2 гранаты

8 октября в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на территории частного домовладения в...

На Сумщине пиротехники обезвредили 2 авиабомбы
28.09.2020 15:29

На Сумщине пиротехники обезвредили 2 авиабомбы

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), было уничтожено 2 фугасные...

В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки
22.09.2020 10:07

В Конотопе подросток нашел снаряд возле остановки

21 сентября в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от 14-летнего жителя районного центра о том, что по улице Профессиональной, недалеко...

Новости

На Сумщине 73 435 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:43
В Славянске почтили память Героя Украины сумчанина Александра Анищенко
Сегодня 14:22
В Сумах мошенник хитростью выманил у пожилой женщины 19 000 гривен
Сегодня 13:45
Почему не сбили залетевший в Сумскую область вертолет из России: позиция главы погранслужбы
Сегодня 13:14
На Сумщине средняя зарплата перевалила за 11 тысяч грн
Сегодня 13:00
Под Сумами взрывом ранило пенсионерку
Сегодня 12:46
Сумской Центр УБД сообщает об изменении графика работы
Сегодня 12:11
Сумской админсуд меняет режим работы
Сегодня 11:30
На Сумщине будут судить автоледи, которая под мухой сбила пешехода и бросила его в лесополосе
Сегодня 11:18
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 11:08
В Сумах ищут директоров для 13 школ
Сегодня 10:59
Сумские предприниматели снова перекрыли дорогу
Сегодня 10:53
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
Сегодня 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
Вчера 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.