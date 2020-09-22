Под Сумами взрывом ранило пенсионерку Найденный в Сумском районе во время проведения земляных работ на приусадебном участке неизвестный металлический предмет взорвался и травмировал женщину.

Вечером 4 мая в приемное отделение Сумской центральной городской клинической больницы из пгт Низы Сумского района с осколочным непроникающим ранением грудной клетки была доставлена 71-летняя женщина.

По словам потерпевшей, травмы она получила в результате взрыва неизвестного цилиндрического предмета, который днем на приусадебном участке нашел ее 46-летний сын. Небольшой предмет, длиной около пяти сантиметров, со следами коррозии, мужчина принес во двор, и в гараже попытался очистить его от земли с помощью ножа. Когда в гараж зашла потерпевшая, предмет взорвался, и осколками травмировал женщину. Раненой пенсионерке оказана медицинская помощь без госпитализации. Сын потерпевшей за помощью к медикам не обращался. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, что это не первый случай на Сумщине за последний год, когда от взрывоопасных предметов пострадали люди. Так, осенью прошлого года, в Ахтырском районе, от разрыва 50-миллиметровой мины времен Второй мировой войны, погиб мужчина, занимавшийся поиском металла с помощью металлоискателя.

Полиция напоминает: в случае обнаружения вами любых незнакомых предметов, похожих на артиллерийские снаряды, мины, взрыватели, патроны и т.д., ни в коем случае не стоит их трогать руками, поднимать, переворачивать, стучать по ним, пытаться разобрать или очистить от грязи, бросать в огонь, или же разводить костер рядом с находкой. В случае выявления подобных предметов, необходимо отметить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию или спасателей. Рекомендуем также родителям со своими детьми провести беседы о том, какую опасность для жизни и здоровья могут представлять любые взрывоопасные предметы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.