На Сумщине нашли 100-килограммовую авиабомбу

6 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 29-ти 50-мм. минометных мин, а также одного 55-мм и трех 45-мм артиллерийских снарядов. Опасные предметы ранее были обнаружены в с. Перекоповка Роменского района и г. Сумы. Боеприпасы времен войны вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
6 октября в 9:56 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в лесу на расстоянии до 1 км от автодороги «Сумы-Конотоп» и на расстоянии до 4 км от жилых домов с. Головашевка Сумского района. Устаревшую находку идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-100.
В этот же день в 16:25 во время дополнительного обследования территории в с. Перекоповка Роменского района было обнаружено на расстоянии до 250 м от жилых домов, 21 50-мм. минометную мину и пять 45-мм артснарядов.
После этого в 16:45 в с. Нижняя Сагаревка Бурынской ОТГ местные жители нашли в лесу на расстоянии до 800 м от жилых домов одну 50-мм. минометную мину.
На местах обнаружения устаревших взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В течение на Сумщине суток обезврежено 33 боеприпасов, еще 41 обнаружено....
На Сумщине за минувшие сутки выявлено 32 боеприпасов времен войны....
За минувшие сутки 29 боеприпасов уничтожено, еще 35 обнаружено....
Служба безопасности Украины в Сумской области обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен Второй мировой войны....
4 июня в 10:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в с. Бугроватое на...