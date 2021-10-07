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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине нашли 100-килограммовую авиабомбу

В течение суток обезврежено 33 боеприпасов, еще 28 обнаружено.

6 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 29-ти 50-мм. минометных мин, а также одного 55-мм и трех 45-мм артиллерийских снарядов. Опасные предметы ранее были обнаружены в с. Перекоповка Роменского района и г. Сумы. Боеприпасы времен войны вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

6 октября в 9:56 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета в лесу на расстоянии до 1 км от автодороги «Сумы-Конотоп» и на расстоянии до 4 км от жилых домов с. Головашевка Сумского района. Устаревшую находку идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-100.

В этот же день в 16:25 во время дополнительного обследования территории в с. Перекоповка Роменского района было обнаружено на расстоянии до 250 м от жилых домов, 21 50-мм. минометную мину и пять 45-мм артснарядов.

После этого в 16:45 в с. Нижняя Сагаревка Бурынской ОТГ местные жители нашли в лесу на расстоянии до 800 м от жилых домов одну 50-мм. минометную мину.

На местах обнаружения устаревших взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Авиабомба Устаревшие боеприпасы
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