На Сумщине будут судить автоледи, которая под мухой сбила пешехода и бросила его в лесополосе Липоводолинским отделом Роменской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 35-летней женщины, которая совершила ДТП с тяжелыми последствиями и оставила пострадавшего в опасности.

Речь идет о событии, которое произошло 29 января 2021 года в с. Сухая Грунь Роменского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, женщина управляла автомобилем марки «ВАЗ 21104». Поскольку у нее отсутствовали навыки вождения, она не учла дорожную обстановку, поэтому допустила наезд на пешехода, который находился на обочине. Женщина вместе со своим знакомым, который сидел на пассажирском сиденье, вышли из авто и оттащили пострадавшего на расстояние около 10 м в лесополосе, где и оставили.

Утром потерпевшего без сознания обнаружили случайные прохожие, он получил тяжелые телесные повреждения.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.