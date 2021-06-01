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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине на берегу реки нашли гранату

На Сумщине за минувшие сутки выявлено 32 боеприпасов времен войны.

1 июля в 16:32, в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в лесу с. Перекоповка что на Роменщине. Ими оказались 26 50-мм. минометных мин два 76-мм. и два 45-мм. артиллерийских снаряда. Опасные находки находилась на расстоянии до 500 м от жилых домов.

В этот же день, подобные случаи имели место на Ахтырщине и Путивльщине, где в поле, вблизи с. Вязовое, на расстоянии 400 м от домов граждан местные жители наткнулись на 76-мм. артиллерийский снаряд и неподалеку с. Харевка, на берегу р. Сейм, на расстоянии 150 м от жилого сектора обнаружили одну ручную гранату РГД-33.

На месте обнаружения правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
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