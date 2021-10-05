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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине нашли противотанковую мину на обочине дороге

В течение на Сумщине суток обезврежено 33 боеприпасов, еще 41 обнаружено.

4 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), проведены работы по обезвреживанию 25-ти артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 57 мм и 100 мм, а также шести 50-мм. и двух 82-мм. минометные мины. Опасные предметы ранее были обнаружены в с. Перекоповка Роменского района и с. Луговое Сумского района. Боеприпасы времен войны вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Кроме того, 4 октября в 13:22 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета на обочине автодороги «Ромны-Киев» на расстоянии до 200 м от жилых домов с. Перекоповка Роменского района. Устаревшую находку идентифицировали как противотанковую мину ТМ-62.

В этот же день в 14:10 в с. Ополонское Сумского района местные жители обнаружили в лесу на расстоянии до 1,2 км от жилых домов 13 стрелковых патронов калибром 7,62 мм.

После этого в 16:39 во время дополнительного обследования территории, в с. Перекоповка Роменского района было обнаружено на расстоянии до 200 м от жилых домов 26 50-мм. минометных мин и один 45-мм артснаряд.

На местах обнаружения устаревших взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
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