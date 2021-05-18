На Сумщине в реке Сейм нашли 5 снарядов

25 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 28 минометных мин (50 мм) и артиллерийского снаряда (76 мм). Боеприпасы ранее были обнаружены в лесу возле с. Перекоповка, что на Роменщине. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
В этот же день на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении 21-й минометной мины и 9-ти артснарядов в лесу на расстоянии 650 м от жилых домов с. Перекоповка Роменского района и 5-ти артиллерийских снарядов в р. Сейм неподалеку с. Пересыпки, что на Путивльщине.
На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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