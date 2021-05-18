На Сумщине в реке Сейм нашли 5 снарядов За минувшие сутки 29 боеприпасов уничтожено, еще 35 обнаружено.

25 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 28 минометных мин (50 мм) и артиллерийского снаряда (76 мм). Боеприпасы ранее были обнаружены в лесу возле с. Перекоповка, что на Роменщине. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении 21-й минометной мины и 9-ти артснарядов в лесу на расстоянии 650 м от жилых домов с. Перекоповка Роменского района и 5-ти артиллерийских снарядов в р. Сейм неподалеку с. Пересыпки, что на Путивльщине.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.