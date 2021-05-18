Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:0662

На Сумщине в реке Сейм нашли 5 снарядов

За минувшие сутки 29 боеприпасов уничтожено, еще 35 обнаружено.

25 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 28 минометных мин (50 мм) и артиллерийского снаряда (76 мм). Боеприпасы ранее были обнаружены в лесу возле с. Перекоповка, что на Роменщине. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении 21-й минометной мины и 9-ти артснарядов в лесу на расстоянии 650 м от жилых домов с. Перекоповка Роменского района и 5-ти артиллерийских снарядов в р. Сейм неподалеку с. Пересыпки, что на Путивльщине.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине СБУ обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен войны
07.06.2021 13:58

На Сумщине СБУ обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен войны

Служба безопасности Украины в Сумской области обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен Второй мировой войны....

Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы
05.06.2021 10:33

Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы

4 июня в 10:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в с. Бугроватое на...

На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов
02.06.2021 15:17

На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов

1 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу
01.06.2021 11:38

На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу

31 мая в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении авиационной бомбы ФАБ-50 в поле на расстоянии 1 км от...

На Сумщине на кладбище нашли снаряд
18.05.2021 16:18

На Сумщине на кладбище нашли снаряд

17 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

Новости

На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:29
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
Вчера 17:07
В Конотопе спасатели помогли попасть матери к ребенку, который оказалась закрыт в квартире
Сегодня 17:09
На Сумщине в реке Сейм нашли 5 снарядов
Сегодня 17:06
На Сумщине прогнозируют резкое ухудшение погодных условий
Сегодня 17:01
В Сумах сбили 79-летнего велосипедиста
Сегодня 12:56
Полицейские Черниговщины задержали на Сумщине убийцу, который скрывался от суда
Сегодня 12:53
В Сумах начал работу Центр массовой вакцинации от COVID-19
Сегодня 12:47
На Сумщины прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности
Сегодня 09:31
На Сумщине задержали нелегалов из Средней Азии
Сегодня 09:28
В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине
Сегодня 08:59
В Сумах на СКД завершается демонтаж незаконно установленного магазина
Сегодня 08:49
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
Вчера 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
Вчера 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.