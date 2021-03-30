На Сумщине средняя зарплата перевалила за 11 тысяч грн Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в марте 2021 года.

В марте 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 11 016 грн (в целом по Украине -13612 грн).

По сравнению с мартом 2020 года размер средней зарплаты в области увеличился на 19,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 9,7%.

По сравнению с февралём 2021 года зарплата выросла на 5,8%. Правда, почти на тысячу гривен меньше, чем в декабре 2020 года - 11974 грн.