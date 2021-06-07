На Сумщине пиротехники обезвредили авиабомбу вблизи нефтяной скважины (видео) 26 января группой пиротехнических работ межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), проведены работы по обезвреживанию фугасной авиационной бомбы в Ахтырском районе.

По предварительным данным, в поле вблизи с. Бугроватое было обнаружено подозрительный металлический предмет больших размеров, который вероятно откопали еще во время земляных работ. Пиротехники ГСЧС идентифицировали находку как авиабомбу (ФАБ-100). Отголосок времен Второй мировой войны, весом 100 кг, находился всего в 100 м от нефтяной скважины. При этом радиус разлета осколков от износа авиабомбы может составлять около 1 км.

Специалисты изъяли взрывоопасный предмет, погрузили на спецавтомобиль и вывезли на отведенный участок, где он был уничтожен путем подрыва.

Спасатели подчеркивают, что независимо от размеров и возраста, боеприпасы, оставшиеся со времен прошлых войн, крайне опасны. Поэтому нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться поблизости средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности следует сообщить окружающим и немедленно проинформировать оперативные службы по номерам «101» и «102».