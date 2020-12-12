В Сумах мошенницы обменяли пенсионерке более 47 000 гривен Злоумышленницы посетили квартиру пожилой женщины под видом «контролеров водоканала» с целью проверки счетчиков воды, а потом предложили ей заменить «старые» деньги на купюры «нового» образца.

Днем 29 апреля 75-летнюю жительницу Сум посетили две незнакомые женщины, которые назвались «контролерами из водоканала» и сообщили, что планируют проверить работу счетчиков воды в доме и «снять» показания холодной и горячей воды. Старушка пустила в квартиру «проверяющих», и пока одна пошла смотреть на счетчики воды, другая завела с пенсионеркой разговор о том, что в стране якобы началась денежная реформа, в ходе которой из обращения изымаются «старые гривневые банкноты и заменяются на новые». Аферистки так убедительно говорили, да еще и продемонстрировали пенсионерке новенькие купюры (на самом деле сувенирные бумажки с надписью «это не деньги»), что женщина поверила им, и достала из тайника все свои сбережения – 44 700 гривен и 100 долларов США. Сделав «обмен» денег на бумажки, мошенницы быстро оставили чужую квартиру и скрылись на улице.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск злоумышленниц. Правоохранители предостерегают граждан: не будьте слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Помните, что в мире еще достаточно проходимцев, готовых обогатиться за счет других людей, а потому, когда к вам неожиданно нагрянут незнакомые лица, называясь при этом представителями газовой службы, электросетей, социальными работниками или представителями пенсионного фонда, ни в коем случае не впускайте их в свой дом, пока не убедитесь в их полномочиях. Для этого требуйте предъявить соответствующие документы и попросите назвать телефоны организации, направившей их для проведения проверки, каких-то работ. Свяжитесь с той организацией, чтобы убедиться в этом.

Младшим членам семьи стоит обязательно поговорить со своими старыми родителями и строго-на-строго приказать им не впускать в дом посторонних людей. Будьте внимательны и осторожны, и с вами и вашим имуществом ничего плохого не случится, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.