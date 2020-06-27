СБУ закликає українців особливо дбати про безпеку під час свят Напередодні Великодніх і травневих свят Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними в питаннях власної та громадської безпеки.

Адже щороку у цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. СБУ, як завжди, системно протидіє цим проявам. Зокрема, у більшості регіонів Служба протягом квітня провела низку антитерористичних навчань, відпрацювалися дії із захисту стратегічно важливих об’єктів і державних кордонів. Водночас ми розуміємо, що у такий період необхідні пильність і свідоме ставлення до безпеки з боку кожного громадянина. Тому СБУ нагадує про гарячу лінію в області (0542) 61-00-69. На неї потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

• маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

• помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

• побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

• виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Пресслужба СБУ в Сумській області