В утренней аварии в Сумах возле автовокзала оказался виноват водитель троллейбуса

Столкнулись троллейбус и грузовик. Как сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко, водитель троллейбуса не пропустил автомобиль, в результате чего произошло ДТП.
От столкновения разбилось лобовое стекло троллейбуса. Никто из пассажиров или водителей не пострадал. Водитель КП полностью признал свою вину и кроме санкций за нарушение ПДД будет компенсировать стоимость стекла и его замену, пишет odindoma.sumy.ua.
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