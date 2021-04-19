В утренней аварии в Сумах возле автовокзала оказался виноват водитель троллейбуса Сегодня, 30 апреля, утром на ул. Степана Бандеры произошла авария.

Столкнулись троллейбус и грузовик. Как сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко, водитель троллейбуса не пропустил автомобиль, в результате чего произошло ДТП.

От столкновения разбилось лобовое стекло троллейбуса. Никто из пассажиров или водителей не пострадал. Водитель КП полностью признал свою вину и кроме санкций за нарушение ПДД будет компенсировать стоимость стекла и его замену, пишет odindoma.sumy.ua.