Сумские пограничники не пустили одессита-нелегала в Россию 26 апреля в непосредственной близости от госграницы, в районе населенного пункта Бачевск, при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы, пограничный наряд задержал 49-летнего гражданина Украины, жителя Одесской области.

Мужчина рассказал правоохранителям, что несколько часов назад он следовал в РФ автобусом, через пункт пропуска, однако российские пограничники отказали ему во въезде на территорию РФ. Чтобы все же попасть в РФ, он решил пересечь границу незаконным образом.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.