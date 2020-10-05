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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские пограничники не пустили одессита-нелегала в Россию

26 апреля в непосредственной близости от госграницы, в районе населенного пункта Бачевск, при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы, пограничный наряд задержал 49-летнего гражданина Украины, жителя Одесской области.

Мужчина рассказал правоохранителям, что несколько часов назад он следовал в РФ автобусом, через пункт пропуска, однако российские пограничники отказали ему во въезде на территорию РФ. Чтобы все же попасть в РФ, он решил пересечь границу незаконным образом.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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