Рятувальники закликають сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Великодня Наближається одне з найбільших релігійних свят — Світле Христове Воскресіння (Великдень). За традицією в цей день проходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість людей.

У день святкування Великодня велика кількість віруючих збирається в храмах, а також відвідує кладовища. Під час літургій священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, цей факт робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки.

Шановні прихожани! Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок – тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути.

Також теплі погодні умови сприяють відпочинку на природі, особливо в період свят. У зв’язку з цим, напередодні свят, рятувальники також закликають бути вкрай обережними під час відвідування лісів, відпочинку на берегах водойм, адже недопалок або багаття, залишене без нагляду, можуть спричинити велику біду.

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області закликає громадян суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки під час святкування Великодня та не провокувати пожежі на відкритій території!