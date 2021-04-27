На Сумщине разрешено осуществлять торговую деятельность на 30 рынках Но при определенных условиях…

С целью ослабления карантина для бизнеса Сумской областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на очередном заседании от 22 апреля 2021 (протокол № 6) внесены изменения в протокол внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23 марта 2021 № 4.

Этим протоколом определен перечень рынков Сумской области, которые относятся к категории продовольственных и им разрешено осуществлять торговую деятельность.

Напоминаем: разрешена работа субъектов хозяйствования, осуществляющих торговую деятельность с осуществлением выдачи товаров непродовольственной группы для осуществления адресной доставки заказов, отправки онлайн-заказов и по предварительному заказу на вынос, без доступа к торговой зоне при условии соблюдения в период действия «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области следующих требований:

- при наличии защитного экрана (борда, стекла, перегородки), установленного между продавцом и потребителем;

- при наличии специально оборудованных точек выдачи товара (через окна выдачи, террасы и т.п.);

- обеспечение соблюдения социальной дистанции.

Разрешено субъектам хозяйствования проводить обустройство открытых (летних) площадок заведений ресторанного хозяйства, с целью их подготовки к работе после отмены противоэпидемических ограничений, установленных пунктом 35 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236.